Ex-Gesundheitsministerin Rauch-Kallat: „Die Krise wird uns noch fünf bis zehn Jahre beschäftigen“

Dafür erinnert vieles von dem, was seinerzeit zur Entscheidung für die Masken geführt hat, frappant an das Heute. „Ich habe damals einen Anruf von Ernst Wolner bekommen. Wolner war Chef des Obersten Sanitätsrats, er war gerade in Australien und hat mir erzählt, wie die Situation dort ist, nämlich: alle haben Panik vor einer Vogelgrippe-Pandemie.“

Auf Empfehlung der Experten habe man entschieden, vorsorglich Schutzmasken anzukaufen. „Sowohl was die Type der Maske als auch was die Menge anging, haben wir uns an die Vorgaben der Mediziner gehalten“, sagt Rauch-Kallat. Schon damals habe man angenommen, dass die Supermärkte im Epidemie-Fall offenhalten müssen würden. „Deshalb wollten wir die Masken dort für die Menschen bereithalten.“ Dass die Vogelgrippe-Epidemie 2006/07 nicht kam, führt die Ex-Ministerin auch auf den ausnehmend milden Winter zurück – dem Virus war es zu warm.