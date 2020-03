Coronavirus: Gesperrte Krankenhäuser und Stationen in ganz Österreich

Immer mehr Abteilungen in Krankenhäusern sind von Coronavirus-Infektionen betroffen, manche sind teilweise oder ganz gesperrt. Grund dafür sind Mitarbeiter in den Spitälern die entweder infiziert sind oder unter Quarantäne stehen. Mittlerweile ist jedes Bundesland in irgendeiner Form in seinen Krankenhäusern davon betroffen.

Unter anderem musste zum Beispiel das LKH Hartberg in der Steiermark für Neuaufnahmen geschlossen werden. Der Betrieb konnte nicht aufrechterhalten werden, weil viel Personal in häusliche Isolation gebracht werden musste.