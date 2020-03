Niessl: Corona-Kurzarbeit für alle 15.000 Sportvereine

Das Coronavirus hat Österreichs Sport gelähmt, tausende Sport-Vereine haben mit den Auswirkungen zu kämpfen. In Absprache mit den Sozialpartnern hat sich die Bundes-Sportorganisation (BSO), Sport Austria, nun auf die Möglichkeit zur Corona-Kurzarbeit verständigt. Bislang war dies nur in der Bundesliga möglich, künftig soll das für alle 15.000 Sportvereine in Österreich gelten.