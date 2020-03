Scheidungskinder: Ausnahme bei Besuchsrecht geplant

Quasi-Besuchsverbot kann Familienkonflikte verschärfen

Ähnlich äußerte sich der stellvertretende oberösterreichische Landeshauptmann Manfred Haimbuchner ( FPÖ). "In dieser Krisensituation müssen wir Familienstrukturen stärken, statt sie zu schwächen." Er brachte zudem das Beispiel einer alleinerziehenden Mutter, die in der Krise als Pflegerin, Ärztin oder Verkäuferin arbeite und ihre Kinder nicht zum getrennt lebenden Vater bringen dürfe, sondern zu fremden Personen in die Notfallbetreuung. Die Maßnahme sei "nicht zu Ende gedacht".

NEOS-Abgeordneter Michael Bernhard warnte, dass "ein Quasi-Besuchsverbot bestehende Familienkonflikte verschärfen kann". Es sei zwar gut, dass die Regierung bei der Einschränkung von sozialen Kontakten auch in der Familie konsequent sei, "allerdings appelliere ich, dass das mit Augenmaß passiert. Dass Kinder von geschiedenen Elternteilen einen Elternteil nicht mehr sehen dürfen, ist ein gravierender Eingriff in die Rechte von Kindern." Zudem würden sich in vielen Patchworkfamilien die Eltern die Verantwortung für die Kinderbetreuung aufteilen.

Der Wiener Rechtsanwalt Alexander Scheer wies in einem E-Mail an die APA darauf hin, dass die geltende Rechtslage weder das Verlassen der Wohnung verbiete noch das Zusammensein mit dem anderen Elternteil. Auch sei der Kontakt es Kindes zu beiden Eltern ein Menschenrecht, in das nicht einfach eingegriffen werden könne. Zudem decke der Kontakt mit dem Elternteil "sicherlich ein Grundbedürfnis" entsprechend der Verordnung ab, und Elternteile, die bisher ihre Kinder regelmäßig am Wochenende bei sich betreut hätten, seien als Personen anzusehen, die mit den Kindern (auch) in einem gemeinsamen Haushalt lebten.