Coronavirus: Öffis passen den Fahrplan an

Geplant ist die Umstellung auf den Sonntagsfahrplan mit Verstärkung in den Hauptverkehrszeiten in der Früh und am Nachmittag. „In vollem Umfang bleibt der Schienengüterverkehr aufrecht“, so der Bahnchef.

Auch Rest-Österreich und andere Länder stellen um

Auch Mobilitätsanbieter in den Bundesländern und auch in anderen europäischen Städten haben aufgrund der aktuellen Entwicklungen ihre Intervalle angepasst und ausgedehnt. So fahren die Öffis in Linz, Graz und Innsbruck im Ferien- bzw. Sonntagsplan.

Die Öffentlichen Verkehrsbetriebe in München, Berlin und Hamburg haben ihren U-Bahn-Betrieb auf 10-Minuten-Intervalle umgestellt. Auch Bus-und Bim-Linien in den deutschen Großstädten sind in ausgedehnten Intervallen unterwegs.