Coronavirus: Von der Leyen stellt jetzt Eurobonds in Aussicht

Das Coronavirus könnte erreichen, was bisher in der EU eine politische Unmöglichkeit war: Nämlich eine gemeinsam verantwortete Schuldenaufnahme über sogenannte Eurobonds.

EU-Kommissionspräsident Ursula von der Leyen schloss am Freitagmorgen nicht aus, dass im Kampf gegen die wirtschaftlichen Folgen der Viruskrise gemeinsame Anleihen durch die Euroländer ausgegeben werden.

"Wir gucken alle Instrumente an", sagte sie am Freitag im Deutschlandfunk. "Und das was hilft, wird eingesetzt." Das gelte auch für sogenannte Corona-Bonds. "Wenn sie helfen, wenn sie richtig strukturiert sind, werden sie eingesetzt."