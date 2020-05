Eurobonds: Zinsen als Zuckerbrot oder Peitsche

Kein Wunder also, dass es heftige Befürworter und Gegner dieser Idee gibt. Italiens Finanzminister Giulio Tremonti etwa ist genau so dafür wie die Regierung in Athen. Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel war und ist vehement dagegen. "Wir halten Eurobonds nicht für den richtigen Weg", erneuerte der deutsche Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag die Ablehnung. Und Martin Kotthaus, Sprecher von Finanzminister Wolfgang Schäuble, schlug in dieselbe Kerbe: Unterschiedliche Zinssätze von Staatsanleihen seien ein Belohnungs- beziehungsweise Sanktionsinstrument.

Die Gegner führen ein weiteres Argument an: Hoch verschuldete Länder würde durch Eurobonds und tiefere Zinsen der Anreiz fehlen, ihre Budgets in Ordnung zu bringen.



Für die einen sind Eurobonds der Sargnagel der Währungsunion und manche greifen schon zum Wort "Euro-Bombs". Für die anderen sind sie der Rettungsanker. Offen blieb, ob beim deutsch-französischen Spitzentreffen heute, Dienstag, Eurobonds zum Thema gemacht werden. Merkel und Frankreichs Präsident Nicolas Sarkozy treffen in Paris zusammen, um ein verbessertes Krisenmanagement in der Eurozone zu besprechen.



Vom Krisenmanagement und nicht zuletzt vom Glauben der Anleger daran wird es abhängen, wie sich die Aktien- und Anleihenkurse in den nächsten Wochen entwickeln. Die Europäische Zentralbank ( EZB) tut jedenfalls ihres dazu, um die Lage zu entspannen. Sie hat in der Vorwoche für 22 Milliarden Euro Staatsanleihen gekauft, wurde am Montag bekannt. Fachleute gehen davon aus, dass es vor allem Papiere aus Spanien und Italien waren. Deren Renditen gaben auch am Montag etwas nach, die Kurse stiegen also leicht.

