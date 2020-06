Weltweit inzwischen rund sieben Millionen Corona-Infizierte

Die Zahl der weltweit positiv auf Covid-19 getesteten Menschen steigt nach Berechnungen der Nachrichtenagentur Reuters auf über sieben Millionen. Dafür sorgen vor allem deutliche Anstiege in Brasilien und Indien. Auf der Erde leben fast acht Milliarden Menschen.

Am häufigsten betroffen sind weiterhin die USA mit knapp 1,9 Millionen Infektionen. Die Zahl der Toten steigt auf rund 396.000. Es ist aber davon auszugehen, dass die tatsächlichen Zahlen höher sind. So werden in einigen Ländern nicht alle Verstorbene auf das Virus getestet oder Todesfälle außerhalb von Krankenhäusern nicht mitgerechnet. In manchen Staaten lassen sich amtliche Angaben zudem kaum nachprüfen.

In den USA steigt die Zahl der Virus-Toten den zweiten Tag in Folge wieder stärker an. Das Zentrum für die Kontrolle und Prävention von Krankheiten (CDC) meldet 1128 neue Fälle, womit die Zahl der bestätigten Toten, die Covid-10 erlegen sind, auf nun 108.064 steigt. Am Freitag hatte der Zuwachs 1035 betragen, am Donnerstag 827, am Mittwoch 1045, und Dienstag 761.