99.000 tote Soldaten: Russen erleiden hohe Verluste

Großbritanniens Premier Rishi Sunak hat vor zu raschen Verhandlungen ĂŒber einen Waffenstillstand in Russlands Krieg gegen die Ukraine gewarnt. Sunak sagte, "dass jede einseitige Forderung Russlands nach einem Waffenstillstand im aktuellen Kontext völlig bedeutungslos" sei. Derartiges wĂŒrde von Russland benutzt werden, um sich neu zu formieren, so Sunak am Montag bei einem Treffen mit Staats- und Regierungschefs der Joint Expeditionary Force (JEF) in Riga.

Bevor Russland sich nicht zurĂŒckgezogen habe, könne und solle es keine echten Verhandlungen geben, so der britische Premier. Sunak rief bei dem Gipfel der Verteidigungskooperation baltischer und nordeuropĂ€ischer Staaten zu weiteren Waffenlieferungen an Kiew auf. Die Ukraine benötige Luftverteidigungssysteme, Artillerie und gepanzerte Fahrzeuge, sagte der britische Premier. DafĂŒr warb auch der ukrainische PrĂ€sident Wolodimir Selenskij, der sich per Video an die Teilnehmer wandte und jeden einzeln davon mit konkreten Forderungen ansprach.