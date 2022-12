Schwimmendes deutsches LNG-Terminal am Einsatzort eingelaufen

Das für Lubmin in Nordostdeutschland gedachte schwimmende Flüssigerdgas-Terminal ist am Freitag in den dortigen Industriehafen eingelaufen. Unter hohen Sicherheitsvorkehrungen wurde das Spezialschiff "Neptune" in die Hafeneinfahrt geschleppt. Anschließend sollte es an einem extra vorbereiteten Anleger festmachen.

Zuvor wurde die "Neptune" gut drei Wochen im Hafen von Mukran auf Rügen vorbereitet. Damit das mehr als 280 Meter lange Schiff durch den flachen, auf dem Weg liegenden und sogenannten Greifswalder Bodden passt, musste es zuvor Ballastwasser ablassen. Es wurde rückwärts in Richtung der Anschlussstelle an das Gasfernleitungsnetz geschleppt.