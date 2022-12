Selenskij: "Will ans Meer und mal ein Bier trinken"

Kiew befürchtet neue Raketenangriffe

Heute notdürftig repariert und geflickt, morgen schon wieder zerschossen - die Reparaturen am ukrainischen Stromnetz sind die reinste Sisyphus-Arbeit. Das russische Militär hält nach den Worten des ukrainischen Präsidenten an seiner bisherigen Taktik der gezielten Angriffe gegen das ukrainische Energienetz fest.

"Nach jedem russischen Angriff stellen wir das System wieder her, soweit wie möglich“, sagte Selenskij am Montagabend in seiner täglichen Videoansprache. Es werde alles getan, um neue Ausrüstung ins Land zu bringen und die Schäden zu reparieren.

Dennoch sei zu bedenken, dass Russland seine Taktik nicht aufgegeben habe. „Das Ausbleiben massiver Raketenangriffe bedeutet nur, dass sich der Feind auf neue vorbereitet und jederzeit zuschlagen kann“, sagte Selenskij.