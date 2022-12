Ukraine flog Luftangriffe auf russisch besetzte Gebiete

Gegenoffensive bei besserem Wetter

Die ukrainischen Streitkräfte werden nach den Worten ihres Verteidigungsministers bei günstigen Witterungsbedingungen ihre Gegenoffensive gegen die russischen Besatzer wieder aufnehmen. Der aktuelle Übergang "vom trockenen Herbst zum noch nicht frostigen Winter" biete weder für Rad- noch Kettenfahrzeuge günstige Einsatzbedingungen", sagte Minister Olexij Resnikow am Sonntag bei einem Treffen mit seinem schwedischen Kollegen Pål Jonson in Odessa. "Ich denke, der (gegenwärtige) Rückgang von Aktivität an der Front ist auf das Wetter zurückzuführen." "Aber die ukrainischen Streitkräfte denken nicht ans Aufhören", sagte Resnikow. Vielmehr wollten sie den Moment nutzen, in dem der Boden durch Frost fester wird, um ihre Gegenangriffe fortzusetzen.

Laut der Nachrichtenagentur Ukrinform haben indessen russische Truppen die Region Cherson im Laufe des vergangenen Tages 45 Mal angegriffen. Dabei sollen zwei Zivilisten getötet und fünf verletzt worden sein, habe der Leiter der Militärverwaltung der Region Cherson, Jaroslaw Januschewytsch, über Telegram erklärt, berichtet die Agentur.

In der Stadt Kadijiwka in der Region Luhansk ereignete sich am Sonntag eine Explosion in einem Hotel, in dem sich offenbar der Hauptsitz der russischen Söldnertruppe Wagner befindet. Die entsprechende Erklärung wurde laut ukrainischer Nachrichtenagentur Ukrinform vom Leiter der Militärverwaltung der Region Luhansk, Serhij Haidai, über Telegramm abgegeben. Nach seinen Worten wurden viele Wagner-Söldner getötet. Die Verluste des Feindes seien sehr hoch, betonte Haidai demnach.