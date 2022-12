Von der Leyen warnt vor Gasmangel im kommenden Jahr

EU-KommissionsprĂ€sidentin Ursula von der Leyen hat vor einem Gasmangel in Europa im kommenden Jahr gewarnt. Dann könnte "eine LĂŒcke von 30 Milliarden Kubikmeter Gas entstehen", sagte sie am Montag in BrĂŒssel. Kurzfristig gebe es aber kein Risiko: "In diesem Winter sind wir sicher", betonte von der Leyen. "Die russische Erpressung ist gescheitert."

Von der Leyen Ă€ußerte sich gemeinsam mit dem Vorsitzenden der Internationalen Energie-Agentur (IEA), Fatih Birol, dessen Behörde die Gasprognose errechnet hat. "Im kommenden Jahr werden wir wahrscheinlich gar kein russisches Gas mehr haben", sagte Birol.