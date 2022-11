Ein europäischer Gas-Preisdeckel, der niemandem passt

„Das ist ja wohl ein Witz“, ärgerte sich Polens Energieministerin Anna Moskwa am Donnerstag. Da war schon klar, noch ehe alle 27 EU-Energieminister zu ihrem Sondertreffen in Brüssel eingetroffen waren, dass es auch dieses Mal keinen Durchbruch auf der Suche nach niedrigeren Energiepreisen in Europa geben würde. Die Folge: Flugs wurde das nächste Treffen der Energieminister anberaumt – für den 13. Dezember.

Stein des Anstoßes für die heftigen Diskussionen unter den Energieministern war der vor zwei Tagen von der EU-Kommission vorgeschlagene Preisdeckel für Gasimporte. Ein solchen fordern vor allem Italien, Griechenland, Polen, Belgien, Spanien und Frankreich ein. Ihr Argument: Nur mit einer EU-weit festgesetzten Obergrenze für Gaseinkäufe seien die Gaspreise zu senken.