Russland nimmt zum Jahrestag des Kriegs an OSZE-Sitzung in Wien teil

In den letzten Tagen wurde viel darüber diskutiert, jetzt ist es offenbar fix: Eine russische Delegation wird am 24. Februar, Jahrestag des Kriegs in der Ukraine, an der OSZE-Tagung in Wien teilnehmen. "Wir beschäftigen uns jetzt mit dem Erhalt des Visums und bereiten uns auf die Reise vor. Ich denke, alles wird normal", sagte der Vizechef des Außenausschusses im russischen Föderationsrat Wladimir Dschabarow Freitag der Zeitung Parlamentarskaja Gaseta. Österreich habe versichert, allen russischen Abgeordneten Visa zu erteilen.

Trotz massiver Kritik hält Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) damit an der Einreiseerlaubnis für russische Parlamentarier an dem Event der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa fest. Er werde "sicher keinen Rechtsbruch begehen", sagte Schallenberg laut Parlamentskorrespondenz im EU-Hauptausschuss des Nationalrates. Das Völkerrecht sei einzuhalten, auch wenn das nicht populär sei.