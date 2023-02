Sanktionierte Russen einreisen lassen? Österreich im diplomatischen Dilemma

„Wir erwarten, dass Entscheidungen getroffen werden, die ihre Teilnahme verhindert“, heißt es in dem Schreiben, das an Bundeskanzler Karl Nehammer, Außenminister Alexander Schallenberg und Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (alle ÖVP) sowie an den Bundesratspräsidenten Günter Kovacs (SPÖ) und die Präsidentin der Parlamentarischen OSZE-Versammlung, Margareta Cederfelt, gerichtet ist. Die Beteiligung der russischen Abgeordneten genau ein Jahr nach der „verbrecherischen Invasion“ in der Ukraine könnte als „Provokation“ aufgefasst werden, so die Argumentation.

Polen hatte im Vorjahr der russischen Delegation die Einreise zu einer OSZE-Tagung verweigert. Das hatte Schallenberg kritisiert. Heute ist das diplomatische Dilemma viel größer – weil Österreich Gastgeberland ist.