Geheimdienst: Wagner-Gruppe verheizt Rekruten als Kanonenfutter

Selenskij w├╝rde gegen Putin in den Ring steigen

Der ukrainische Pr├Ąsident Wolodymyr Selenskij w├╝rde gerne und jederzeit f├╝r einen Zweikampf mit Kremlchef Wladimir Putin (70) in den Ring steigen. "Immer, immer", sagte er am Sonntag auf eine entsprechende Frage in einem Interview mit dem franz├Âsischen TV-Sender TF1. "Ein echter Mann, wenn er jemandem etwas sagen will, oder wenn er - wie sagt man das, ihm eine in die Fresse hauen will - dann macht er das selber, und schickt nicht irgendwelche Mittelsleute."

Er selber w├╝rde daf├╝r keine Mittelsleute brauchen, betonte Selenskij. Er sei immer offen f├╝r solche Vorschl├Ąge. Ob er bereit sei f├╝r einen Zweikampf mit Putin? "Von mir aus schon morgen", lachte Selenskij. "Das wird dann der letzte Gipfel f├╝r den Pr├Ąsidenten der Russischen F├Âderation."

Ausgangspunkt dieser Diskussion war ein Bericht der Zeitung "Le Monde", wonach der franz├Âsische Pr├Ąsident Macron seinem russischen Kollegen Putin gesagt haben soll, er gehe jetzt boxen. Daraufhin habe Putin ihm empfohlen, er solle sich vorstellen, dabei Selenskij zu schlagen.