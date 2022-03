Russen haben Probleme mit ihren Raketen

Einer der Regierungsvertreter sagte, dass Russlands luftgestützte Marschflugkörper je nach Tag eine Ausfallrate zwischen 20 und 60 Prozent aufwiesen. Nach Angaben des Missile Defense Project des Instituts Center for Strategic and International Studies hat Russland in der Ukraine zwei Typen von luftgestützten Marschflugkörpern im Einsatz, die Kh-555 und die Kh-101. Von Reuters befragte Experten sagten, dass eine Ausfallrate von 20 Prozent und mehr schon als sehr hoch anzusehen sei.

Russland hat nach US-Erkenntnissen Anfang März beim Angriff auf einen ukrainischen Militärstützpunkt nahe der polnischen Grenze Marschflugkörper aus dem eigenen Luftraum heraus abgefeuert. Die Ausfallrate sei bei diesem Angriff besonders hoch gewesen. Nach Angaben der ukrainischen Behörden wurden bei dem Angriff dennoch 35 Menschen getötet.