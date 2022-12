Mit Brot und Salz empfangen: Lukaschenko rollt Putin den roten Teppich aus

Am Montagnachmittag hat der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko Kremlchef Wladimir Putin am Flughafen in Minsk auf einem roten Teppich mit Brot und Salz empfangen. Das zeigen Bilder des regierungsnahen belarussischen Telegram-Kanals Pool Perwogo am Montag. Die beiden ehemaligen Sowjetrepubliken sind enge VerbĂŒndete, wobei Lukaschenkos Regierung nach den vom Westen verhĂ€ngten Sanktionen politisch, wirtschaftlich und militĂ€risch völlig abhĂ€ngig von Moskau ist.

DrÀngt Russland seinen Nachbarn zum Kriegseintritt?

WĂ€hrend die Kontakte der beiden Staatschefs regelmĂ€ĂŸig und hĂ€ufig sind, ist es der erste Besuch Putins in Belarus seit drei Jahren. Vor der Visite hatte Lukaschenko angekĂŒndigt, dass es in erster Linie um eine Vertiefung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit gehen werde. Auf Moskauer Seite trat Kremlsprecher Dmitri Peskow Spekulationen entgegen, dass Russland seinen westlichen Nachbarn zum Kriegseintritt gegen die Ukraine drĂ€ngen werde.

Parallel zu dem Besuch von Putin halten russische Truppen in Belarus ein Manöver ab. Das teilte das Verteidigungsministerium in Moskau in der Nacht auf Montag mit, wie die Agentur Interfax meldete. GeĂŒbt werde auf Bataillonsebene. Die russischen Einheiten gehören demnach zu einer gemeinsamen Kampftruppe mit Belarus, die neu aufgestellt wird. Ihr sollen nach frĂŒheren Angaben der belarussischen Seite bis zu 9.000 russische Soldaten angehören.