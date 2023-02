EU-Gipfel in Kiew: Brüssel verspricht Hilfe, die Ukraine will mehr

Den gelben Blazer über der blauen Bluse hat Ursula von der Leyen dieses Mal bei ihrem Besuch in Kiew bleiben lassen. Und auch die mit der Kommissionschefin mitgereisten EU-Kommissare waren angewiesen, keine Kleidung in den Farben der ukrainischen Flagge zu tragen. Denn die Botschaft des EU-Ukraine-Gipfels gestern in Kiew war ohnehin klar: "Die EU wird die Ukraine und das ukrainische Volk gegen den anhaltenden russischen Angriffskrieg unterstützen, solange es nötig ist", hieß es in der Gipfel-Erklärung.

Pünktlich zu Beginn des Zusammentreffens der EU-Spitzen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij kam dann der Luftalarm. Und der erinnerte von der Leyen und Ratspräsident Charles Michel einmal mehr daran, dass die Reise der Kommission nach Kiew nie ohne Risiko war. Per 12-stündiger, nächtlicher Zugfahrt im Schlafwaggon von Polen aus erfolgt die Hin- und Rückfahrt. Für die Reisenden beruhigend: Der russischen Artillerie fehlt die Fähigkeit, auf bewegliche Ziele wie einen Zug zu feuern. Doch das Risiko, zufällig von einem Geschoß getroffen zu werden, reiste immer mit.