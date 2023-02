Folter-Opfer aus Cherson in Wien: "Am schlimmsten war die Gefangenschaft"

Er habe seine Einstellung nie versteckt, sagt Serhii Nosach: "100 Prozent Ukraine." Die Region Cherson stand von Anfang MÀrz bis Mitte November 2022 unter russischer Besatzung. Am 11. November vermeldete die russische Armee den vollstÀndigen Abzug aus der Region.

FĂŒr seine Einstellung wurde Nosach am 5. August zu Hause in seiner Heimatstadt Beryslaw verhaftet. Er habe damit gerechnet, berichtet der 51-JĂ€hrige. Viele in seiner Umgebung seien bereits gefangen genommen worden, es sei fĂŒr ihn also klar gewesen, dass er der NĂ€chste sein wĂŒrde.

Nosach ist Lehrer fĂŒr Geschichte und Landesverteidigung - doch in der Schule unterrichtete er zum Zeitpunkt seiner Verhaftung nicht mehr.