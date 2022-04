In Russland wurde den ganzen Sonntag nichts über Butscha berichtet, erst am Abend meldete die staatliche Nachrichtenagentur ein Dementi. Dort hieß es, die „angeblichen Verbrechen“ des russischen Militärs seien nur eine „Provokation“. Während der Zeit, in der Butscha unter russischer Kontrolle stand, sei „kein einziger Anwohner Opfer von Gewalttaten geworden“. In den sozialen Netzwerken mehrten sich unterdessen die Postings russischer Accounts, die alle dasselbe behaupteten: Die Ukrainer hätten ihre eigene Bevölkerung massakriert.

Hinweis der Redaktion: Der KURIER zeigt keine Bilder der Leichen von Butscha, weil wir die Würde der Getöteten wahren wollen. Die Bilder sind in sozialen Netzwerken zugänglich.