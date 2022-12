Kein Eishockey am Roten Platz: Neue Spekulationen über Putins Abgang

Doch dieses perfekt inszenierte Event für die russische Propaganda fällt heuer, der Kreml ließ am Donnerstag Putins Teilnahme absagen. Es ist nicht der einzige öffentliche Auftritt, den Putin in den vergangenen Tagen ausfallen ließ. Auch die ebenso traditionelle Fragestunde mit Bürgern des ganzen Landes, die live über das Fernsehen zugeschaltet werden, wurde abgesagt ebenso wie die jährliche Pressekonferenz. Möglicherweise, so wird in Moskau bereits spekuliert, könnte auch die Neujahrsansprache demnächst abgesagt werden.

Putin scheint auch zu planen, seine jährliche Rede zur Lage der Nation vor dem Unter- und Oberhaus des Parlaments ausfallen zu lassen, oder sie zumindest vorerst einmal zu verschieben. Laut der russischen Verfassung, die vor zwei Jahren vom Kreml neu erstellt wurde, damit Putin bis 2036 an der Macht bleiben kann, ist der Präsident verpflichtet, dem Parlament einmal im Jahr persönlich Bericht zu erstatten.