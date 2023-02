Ukrainische Soldaten starten Patriot-Ausbildung in Deutschland

Die deutsche Luftwaffe startet die Ausbildung ukrainischer Soldaten am Luftabwehrraketensystem Patriot.

Die Gruppe sei bereits am Dienstag gelandet und sollte an diesem Donnerstag mit dem Training beginnen, wurde der Deutschen Presse-Agentur aus Sicherheitskreisen in Berlin erklÀrt. Insgesamt handelte es sich um etwa 70 Ukrainer.