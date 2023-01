Leopard, Abrams, Challenger, Leclerc: Wer welche Kampfpanzer schickt

Bisher sind noch keine Kampfpanzer westlicher Bauart in der von Russland angegriffenen Ukraine angekommen. Das dürfte sich aber bald ändern. Die deutschen Leopard-2-Panzer sollen in spätestens drei Monaten in der Ukraine sein, so der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) am Mittwoch. Aber wer liefert jetzt was? Eine Übersicht.

Deutschland will die Ukraine in einem ersten Schritt mit 14 Leopard-2-Kampfpanzern des Typs 2A6 unterstützen. Ziel ist es, rasch zwei Panzer-Bataillone mit Leopard-2-Panzern zusammenzustellen. Europäische Partner würden ihrerseits dafür Panzer zur Verfügung stellen. Die deutsche Regierung will dafür die Genehmigungen erteilen. Zu einem deutschen Kampfpanzerbataillon gehören üblicherweise 44 Leopard-2-Panzer. Es geht bei der Lieferung in die Ukraine also um knapp 90 Panzer.

Finnland ist noch kein NATO-Mitglied, hat allerdings signalisiert, 14 Leopard-Panzer an die Ukraine liefern zu können. Nach Angaben des finnischen Verteidigungskommandos besitzt das Land rund 200 Leopard-2-Panzer.