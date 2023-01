Streumunition aus Europa für die Ukraine? + Scholz glaubt an langen Krieg

Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz hat die Entscheidung der Bundesregierung zur Lieferung von Leopard-Kampfpanzern an die Ukraine begrüßt, Kanzler Olaf Scholz (SPD) aber zugleich Zögerlichkeit vorgeworfen. "Die Entscheidung ist richtig", sagte der Oppositionsführer am Dienstagabend der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Zugleich kritisierte Merz, wenn der Bundeskanzler etwa am Sonntag beim deutsch-französischen Ministerrat zum 60. Jubiläum des Élysée-Vertrags in Paris "eine solche Entscheidung zusammen mit dem französischen Staatspräsidenten (Emmanuel Macron) bekannt gegeben hätte, dann wäre dies gemeinsame politische Führung gewesen. So bleibt das Bild eines Getriebenen, der zu lange gezögert hat."

Der ukrainische Regierungsvertreter Andryj Jermak schrieb nach dem Bekanntwerden der Entscheidung der Bundesregierung auf Telegram: "Einige hundert Panzer" und "die besten Panzer-Besatzungen der Welt" aus der Ukraine würden zur "echten Faust gegen die Autokratie aus dem Sumpf" werden.

Nur AfD und Linke kritisierten die Entscheidung der Bundesregierung: Die AfD nannte sie "unverantwortlich und gefährlich"; Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch sagte zur dpa, die Lieferung von Leopard-Panzern sei der Auftakt "in eine mögliche Rutschbahn Richtung Katastrophe."