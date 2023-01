Panzerstreit: Unverständnis bei Experten über Zögern Deutschlands

Experten haben am Freitag mit Unverständnis auf die verschobene Entscheidung über Kampfpanzer-Lieferungen des Westens an die Ukraine reagiert. Grund dafür sei, dass der Westen immer noch daran glaube, dass es um die Optionen Krieg oder Frieden gehe, "dabei sind die Optionen für die Ukraine Krieg oder totale Unterwerfung", sagte die Direktorin des Austria Instituts für Europa- und Sicherheitspolitik (AIES), Velina Tchakarova, am Freitagabend in der "ZIB 2".

Die Ängste Deutschlands vor einer Eskalation des Konflikts durch die Lieferung von Kampfpanzern an die Ukraine versteht die Expertin nicht. Es hab diese Ängste bereits in der Vergangenheit immer wieder gegeben, aber sie hätten sich nicht bewahrheitet. "Tatsächlich kommt eine Eskalation nicht von der Lieferung von Panzern, sondern die Eskalation kommt von Russland", so Tchakarova. Denn Russland glaube nach wie vor an einen Sieg und sei überzeugt, dass ein Sieg erzwungen werden könne. "Russland wird nicht aufgeben, weil das Ziel bleibt die komplette Unterwerfung der Ukraine", sagte die Expertin.