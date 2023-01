Militärexperte sieht Russland gestärkt: Panzer für Ukraine wichtig

Im Krieg gegen die Ukraine hat Russland nach Einschätzung eines Militärexperten aus der Schweiz eine Schwächephase überwunden. "Wir steuern auf eine Gemengelage zu, in der Kampfpanzer mit Blick auf die Verteidigung und Gegenoffensiven eine wichtige Rolle spielen", sagte Niklas Masuhr, Forscher am Center for Security Studies der Universität ETH in Zürich, der dpa. Seit dem Herbst habe Russland seine Position verbessert, etwa durch die Errichtung von Verteidigungslinien.