Deutschland schickt Leopard-Panzer in die Ukraine

Medienberichten zufolge ist die Entscheidung gefallen: Deutschland wird Kampfpanzer vom Typ Leopard 2 an die Ukraine liefern, schrieb der deutsche Spiegel. Es soll um mindestens eine Kompanie Leopard 2A6 gehen.

Auch USA will mitziehen

Weitere Verbündete, unter anderem aus Skandinavien, wollen demnach ebenfalls Kampfpanzer vom Typ Leopard 2 an die Ukraine liefern. Die Bundesregierung will die Genehmigung zur Ausfuhr solcher Panzer erteilen, die im Besitz anderer Staaten wie Polen sind.

Das Wall Street Journal hatte am Dienstagnachmittag berichtet, dass in den USA die Lieferung von Abrams-Kampfpanzern in nicht unerheblicher Zahl erwogen werde. Auch in Frankreich gibt es die Erwägung, Kampfpanzer an die Ukraine zu liefern.

Mehr dazu in Kürze.