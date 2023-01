Kritik Polens und der Ukraine: Schallenberg fühlt sich missverstanden

Nach Kritik aus Polen und der Ukraine an seinen Äußerungen zum Umgang mit Russland sieht Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) keinen Bedarf für eine Klarstellung. "Hier wurde wirklich ein Satz völlig aus dem Kontext gerissen", sagte Schallenberg gegenüber der Krone. "Ich stehe zu jedem Wort", so der Außenminister. Kiew wisse genau, wo Österreich und er stehe, nämlich an der Seite der Ukraine. Der Kritik wollte er bei aller "Emotionalität" nicht überbewerten.

Für scharfe Kritik aus der Ukraine und Polen hatte Schallenberg am vergangenen Montag gesorgt, weil er in einem Redebeitrag auf einer Konferenz in Paris in Bezug auf den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine dafür plädiert hatte, gegenüber Moskau "Augenmaß" zu bewahren. "Hätte man eine Zeile weitergelesen, dann wäre das Missverständnis gar nicht erst entstanden. Das Zitat lautete: `Wir dürfen nicht über das Ziel hinausschießen, indem wir zum Beispiel ein Visaverbot für 144 Millionen Russen einführen. Denn Russland wird immer Teil der europäischen Geschichte und Kultur bleiben. ́ Visaverbote haben wir übrigens auch gegenüber dem Iran oder Nordkorea nie gemacht", so Schallenberg.