Geburtstagsgrüße an Selenskij: "Hoffe, dein Lächeln kehrt zurück"

"Ich werde oft gefragt, wie du dich dieses Jahr verändert hast. Und ich antworte immer: 'Er hat sich nicht verändert. Er ist derselbe. Derselbe Typ, den ich kennengelernt habe, als wir siebzehn waren'".

Selenska lernte ihren Mann in der Schule in ihrer Heimatstadt Kryvyi Rih im Südosten der Ukraine kennen; während der Studienzeit kamen sie zusammen. Das Paar gründete eine Comedy-Truppe und heiratete 2003. Ihr gemeinsamer Sinn für Humor schuf eine "gegenseitige Chemie", sagte Zelenska gegenüber Vogue in einem Interview.

"Aber tatsächlich hat sich etwas geändert: Du lächelst jetzt viel weniger. Zum Beispiel wie auf diesem Foto." Und weiter: "Ich wünsche dir, dass du mehr Gründe zum Lächeln hast. Und du weißt, worauf es ankommt. Das machen wir alle. Du bist stur genug. Aber die Hauptsache ist, genug Gesundheit zu haben. Also bleib bitte gesund! Ich möchte für immer in deiner Nähe lächeln. Gib mir bitte diese Gelegenheit!"

"Happy Birthday, Mr. President"

In den sozialen Netzwerken häuften sich am Mittwoch die Geburtstagswünsche, unter anderem mit Erinnerungsfotos an gemeinsame Begegnungen oder seine Präsidenten-Rolle in der TV-Serie "Diener des Volkes". Hier ein Best-of: