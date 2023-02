Ganze NATO im Krieg mit Russland

In einem ausfĂŒhrlichen Studiointerview auf Russia Today kĂŒndigte Lawrow an, auf die Lieferung westlicher Waffen mit grĂ¶ĂŸerer Reichweite an die Ukraine mit einer Verschiebung der Fronten zu reagieren. Die ukrainische Armee wĂŒrde aus dem Grenzgebiet zu Russland verdrĂ€ngt werden, so Lawrow. Dadurch solle eine Art Sicherheitskorridor geschaffen werden.

FrĂŒhere Äußerungen von EU-KommissionsprĂ€sidentin von Ursula von der Leyen, die von der Notwendigkeit einer Niederlage Russlands sprach, nannte er „rassistisch“ und „nazistisch“. Seinen Darstellungen zufolge befinde sich „die ganze NATO“ durch ihre Waffenlieferungen im Krieg gegen Russland.

Die ukrainische Regierung bezeichnete er ebenfalls einmal mehr als Neonazis: „Warum weigern sich die Menschen, die Nazi-Ideologie zu sehen, die jetzt im Zentrum des Kiewer Regimes steht?“, fragte er den Interviewer Dmitri Kisseljow