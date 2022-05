Die NATO schnell erklärt: Wer, wie viele und warum?

Schweden und Finnland wollen hinein - Österreich als neutrales Land will und darf nicht. Wer oder was ist diese "North Atlantic Treaty Organisation“, kurz NATO? Ein auf 30 Mitgliedstaaten angewachsenes Militärbündnis, das Russland als so bedrohlich erachtet, dass es die benachbarte Ukraine auf keinen Fall dort Mitglied werden sehen wollte.

Der KURIER gibt einen Überblick:

Seit wann gibt es die Nato?

Knapp vier Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges – am 4. April 1949 - wurde die NATO gegründet. NATO steht für "North Atlantic Treaty Organisation“. Von Anfang an waren die USA und Kanada sowie Belgien, Dänemark, Frankreich, Großbritannien, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen und Portugal dabei. Weil zwischen den Staaten der Nordatlantik lag, entschied man sich für den Namen "Nordatlantischer Pakt". Der Sitz des NATO-Hauptquartiers befindet sich in Brüssel, Belgien.

Wer ist Teil der Nato?

Heute hat die NATO 30 Mitgliedsstaaten. Als jüngstes Mitglied wurde im März 2020 Nordmazedonien neu aufgenommen. Mitglieder sind weiters, neben den zwölf Gründungsmitgliedern: Griechenland und die Türkei, Deutschland, Spanien, Polen, Tschechien, Ungarn, Bulgarien, Estland, Lettland, Litauen, Rumänien, Slowakei, Slowenien, Albanien und Kroatien.

Was macht die Nato?

Das westliche Militärbündnis hat sich auf seine gemeinsame Verteidigung geeinigt. Sollte also ein Mitgliedsland angegriffen werden, unterstützen es alle anderen bei der Verteidigung („Artikel-5“).