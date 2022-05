Soll auch Österreich einen NATO-Beitritt in Erwägung ziehen?

„Es ist ein schwieriges Thema. Wenn Leute sagen, sie wollen eine Neutralität wie in Österreich, dann bin ich etwas skeptisch, ob wir wirklich so neutral sind. In Wahrheit mischen wir uns dann doch immer gerne ein, in irgendeiner Art und Weise. Ich finde, wir sollten einen Mittelweg finden.“

Fabian Steindl aus Wien