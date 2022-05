Soll Österreich der NATO beitreten?

Der Krieg in der Ukraine hat dazu geführt, dass immer mehr Länder über einen NATO-Beitritt nachdenken. Bei Finnland und Schweden hat bereits ein Umdenken stattgefunden: Sie treten dem Militärbündnis bei. Und Österreich? Auch bei uns wird die Debatte nun lauter. Irmgard Griss, ehemalige Präsidentin des OGH, fordert in einem offenen Brief mit vielen anderen bekannten Gesichtern, dass wir über die sicherheits- und verteidigungspolitische Zukunft Österreichs ernsthaft diskutieren. Im Interview erklärt sie warum.