Immer mehr Ukrainer finden Arbeit

Immer mehr Ukrainer, die in Österreich Zuflucht gefunden haben, können sich in den Arbeitsmarkt integrieren und finden Jobs. Ende Dezember 2022 sind 13.546 Ukrainerinnen und Ukrainer in Österreich beschäftigt gewesen.

Das entspricht im Jahresverlauf mehr als einer Verdoppelung - einer Zunahme von 8.183 Personen.

Damit waren Menschen mit ukrainischem Pass die sechstgrößte Nationalität von Nicht-EU-Bürgern am österreichischen Arbeitsmarkt. Mehr kamen aus der Türkei (62.124), Bosnien (54.077), Serbien (35.862), Syrien (17.571) und Afghanistan (17.535).