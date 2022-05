„Einen Job zu finden war leicht, kompliziert war die Bürokratie“

Fast einen Monat musste Zozulia auf ihrer „Blaue Karte“, dem Identitätsnachweis für Vertriebene aus der Ukraine, warten. Erst dann war das Arbeiten für sie erlaubt. Auch die Antwort vom Arbeitsmarktservice ließ zwei Wochen auf sich warten. „Ich bin so froh, nun endlich arbeiten zu können“, so Zozulia. Mit Anfang Mai beginnt sie bei Schiehser Hotels in Wien in der Marketing-Abteilung.

Von Charkiv nach Salzburg

Ein wenig anders lief es bei Alexandra Sokolova. Sie kam nach Österreich weil sie hier Bekannte hat. Von Charkiv nach Salzburg, der Krieg in ihrer Heimat ließ kaum eine andere Wahl. Am 18. März am sie gemeinsam mit ihrem 14-jährigen Sohn in Österreich an. In ihrer Heimatstadt betrieb die gelernte Friseurin einen Online-Shop für Friseurbedarf.

In Österreich ging es ihr vor allem darum, schnell einen Job zu finden. „Kurz nach meiner Ankunft entschied ich mich, einfach beim ersten Hotel in der Nähe nachzufragen. „Unser Vermieter begleitete mich und übersetzte“, erzählt Sokolova. Das Kolpinghaus sagte ihr auch direkt für den Job als Zimmermädchen zu. „Ich wolle zuerst einmal nur 30 Stunden arbeiten, damit ich nebenbei noch Deutschkurse besuchen kann“, sagt Sokolova. Für den Start musste sie noch auf die sogenannte „Blaue Karte“ und die Arbeitserlaubnis des Arbeitsmarktservice warten. Das dauerte insgesamt vier Wochen.