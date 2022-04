Nur etwa die Hälfte der 18.000 derzeit in Wien registrierten Geflüchteten stünden dem Arbeitsmarkt zur Verfügung, schätzt Draxl. Der Rest seien Kinder, Pensionisten oder Mütter mit Kleinkindern. Die Datenlage ist unübersichtlich, da sich die UkrainerInnen mit Sonderaufenthaltstitel nicht beim AMS melden müssen und sich daher oft selbst nach einem Job umschauen.

Anders als in Deutschland wird für die Arbeitsaufnahme aber eine Beschäftigungsbewilligung vom AMS benötigt. „Damit wissen wir überhaupt erst, wie viele Ukrainer in Österreich arbeiten“, sagt Draxl. Nach Meldung des Unternehmens überprüft das AMS die Einstellungsmodalitäten in der Regel in wenigen Tagen. 248 solcher Bewilligungen hat das AMS Wien bereits erteilt, weitere 297 befinden sich in Bearbeitung. Österreichweit sind es gut 1.700 Beschäftigungsbewilligungen. Die meisten würden zwischen 30 Stunden und Vollzeit arbeiten.