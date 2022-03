Diese Job-Plattformen gibt es für Ukraine-Flüchtlinge

Das Wiener Digitalportal "Trending Topics" hat letzte Woche unter https://www.jobs.trendingtopics.eu/for-ukrainians ebenfalls eine Job-Plattform für Ukrainerinnen und Ukrainer gestartet. Offene Stellen für Ukrainerinnen und Ukrainer könnten von Unternehmen aus allen Branchen kostenfrei angeboten werden und würden sich nicht nur auf die Innovationsbranche beschränken, so das Digitalportal.

In Berlin haben ukrainische Unternehmer unter www.utalents.com zudem ein europaweites Jobportal für ihre Landsleute eingerichtet.

Großes Interesse

Um in Österreich künftig arbeiten zu können, benötigen ukrainische Flüchtlinge eine blaue Aufenthaltskarte für Vertriebene und eine Beschäftigungsbewilligung. Zuständig für die Aufenthaltskarte ist das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl. Die blaue Karte soll dann direkt aus der Staatsdruckerei per Post zugestellt werden. "Das Interesse von potenziellen Arbeitgebern ist insbesondere in den Flächenbundesländern sehr groß", heißt es aus dem Arbeitsministerium.