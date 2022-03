Auch Arbeitskräfteüberlasser wollen Ukrainer anstellen

Ukrainische Flüchtlinge werden vollen Zugang zum österreichischen Arbeitsmarkt erhalten. Das stellte Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) am Freitag klar. Der Arbeitgeber muss dafür beim AMS nur eine Beschäftigungsbewilligung einholen. Um die Bürokratie kurz zu halten, soll es für die Vertriebenen in allen Bundesländern zentrale Servicestellen geben, kündigte Integrationsministerin Susanne Raab (ÖVP) an.