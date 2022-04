Jobplattform für ukrainische Flüchtlinge: 844 Bewerbungen in einem Monat

Nachdem der Personalbedarf in Österreich stets am Wachsen sei, könne mit entsprechenden Jobangeboten dem Fach- und Arbeitskräftemangel zumindest ein Stück weit entgegengewirkt werden, ist sich Konjovic sicher. "Als Unternehmen hier einen Beitrag zu leisten, indem man freie und passende Stellen auf ukrainejobs.at inseriert, heißt nicht nur, Menschen in einer Notlage zu unterstützen. Man kann damit auch den eigenen Betrieb bereichern - etwa durch Diversität und neue Perspektiven", spricht er über die Win-win-Situation, die entstehen kann. "Zur selben Zeit wird geflüchteten Ukrainer*innen eine faire Chance vermittelt, um ihre Qualifikationen auch fernab ihres Heimatlands entsprechend einzusetzen und sich so eine neue Basis zu schaffen".

Bisher wurden in Österreich rund 47.000 blaue Vertriebenen-Karten für den Zugang zu Jobs und Sozialleistungen gedruckt. Dies sei aus der Sicht von karriere.at ein Zeichen dafür, "dass einige geflüchtete Ukrainer*innen Österreich auch längerfristig zur Heimat machen wollen. Arbeit zu haben, ist dabei ein wesentlicher Faktor. Sie sorgt für finanzielle Sicherheit, Ablenkung und Routine".