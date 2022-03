Integrationsfonds bietet Ukrainern Beratungen und Deutschkurse an

Ukrainische Flüchtlinge finden in Österreich eine Reihe von Unterstützungsangeboten zur Verfügung. Dafür sorgt auch der Österreichische Integrationsfonds (ÖIF), der in seinen Integrationszentren für vertriebene Personen aus der Ukraine Beratung zur Integration in Österreich, zu Deutschkursplätzen und zu Orientierungs- und Integrationskursen bietet.

Im Rahmen der ÖIF-Deutschkursförderung können Vertriebene aus der Ukraine ab sofort bundesweit an ÖIF-finanzierten Deutschkursen teilnehmen, die an mehr als 80 Kursstandorten in ganz Österreich angeboten werden. Der ÖIF informiert als zentrale Drehscheibe im Bereich der Deutschkurse für Flüchtlinge konkret über die nächsten freien Deutschkursplätze, die bei Bedarf auch mit begleitender Kinderbeaufsichtigung angeboten werden. Die Kurse werden ab dem Niveau A2 mit einem gesetzlich verankerten ÖIF-Zertifikat abgeschlossen.