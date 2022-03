Ukrainischer Botschafter: "Das sind keine Flüchtlinge, sondern Gerettete"

"Blaue Karte" ist am Weg

Etwa wie es nun mit der sogenannten "blauen Karte" weitergeht bzw. welche Leistungen, sie bietet. Takacs versicherte, die ersten Ausweise für Vertriebenen aus der Ukraine seien am Freitag in Druck gegangen und sollen bereits in der kommenden Woche ausgeliefert werden. Eine Frau wollte wissen, ob man denn bei einer Ausreise aus Österreich den temporären Schutz verlieren könnte. "Das ist eine Falschinformation. Es gibt einen besonderen Status für ukrainische Staatsbürger und Staatsbürgerinnen", versicherte Takacs ihr und verwies auf eine spezielle Verordnung.

27.000 Vertriebene seien laut dem Flüchtlingskoordinator Stand Donnerstagmorgen in Österreich registriert. "Wir wollen allen schnell die Karte zustellen", betonte er und bedankte sich bei Botschafter Khymynets für seine "massive Unterstützung".