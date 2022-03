Junge Ukrainer sollen in Österreich Lehre machen können

Auch die Wirtschaftskammer (WKO) will den ukrainischen Jugendlichen über einen eigenen Aufenthaltstitel eine vollständige Lehrausbildung in Österreich ermöglichen. „Nach Abschluss der Lehre soll ein nahtloser und erleichterter Umstieg auf die Rot-Weiß-Rot–Karte ermöglicht werden“, heißt es aus der WKO. Für die Jugendlichen soll dadurch eine Bleibeperspektive geschaffen werden. In vielen Berufen bzw. Regionen könne der Bedarf an Lehrlingen nicht mehr über das Inland gedeckt werden.