Ukrainische Flüchtlinge: AK fürchtet Lohn- und Sozialdumping

Ukrainische Flüchtlinge dürfen mit Sondeaufenthaltstitel sofort in Österreich arbeiten. Wie viele dies in den nächsten Wochen und Monaten tun werden ist noch unklar, vor allem in den Niedriglohnbranchen wird aber schon eifrig um Arbeitskräfte geworben. Die Arbeiterkammer (AK) fürchtet angesichts des freien Arbeitsmarktzuganges eine Ausbeutung der Beschäftigten und fordert daher eine verpflichtende Meldung beim AMS sowie eine Verschärfung des Lohn- und Sozialdumping-Bekämpfungsgesetzes (LSDBG).

Skandale wie im Vorjahr beim Maskenhersteller Hygiene Austria oder bei den Paketzustellern von Amazon dürften sich nicht wiederholen, so AK-Wien-Direktor Christoph Klein bei einer Pressekonferenz am Donnerstag. Eine verpflichtende Meldung beim AMS, wenn eine ukrainische Arbeitskraft eingestellt wird, sei daher nötig. "Wir fürchten sonst, dass wir wieder mit ausbeuterischen Verhältnissen konfrontiert werden", so Klein.

Korrekte Einstufung

Der ÖGB verwies zuletzt darauf, dass bei vielen Job-Inseraten für Ukrainie-Flüchtlinge die verpflichtende Gehalts-Angabe fehle. Auch die korrekte Lohn- und Gehaltseinstufungen müssten gemacht beziehungsweise eingehalten werden. "Es reicht nicht zu kontrollieren, ob die Anmeldung eines Arbeitnehmers erfolgt ist, auch die Einstufung muss überprüft werden", betonte ÖGB-Chef Wolfgang Katzian.