In Berlin haben daher zwei ukrainische Unternehmer die Initiative ergriffen und eine europäische Jobplattform „UA Talents“ für Geflüchtete aus der Ukraine gegründet. Unternehmen aus ganz Europa sind aufgerufen, hier ihre Stellen in ukrainischer Sprache anzubieten. Bereits am ersten Tag gingen 5.000 offene Stellen online. Erste Partner-Firmen an Bord sind etwa Stepstone, Zalando, Meta (Facebook), Bolt und der Axel Springer Verlag.

Pflegekräfte gesucht

In Österreich gibt es beim AMS bereits erste Anfragen von Betrieben. Der Pflegeheimbetreiber Senecura stellt aktuell Unterkünfte für Flüchtlinge zur Verfügung und möchte gleich auch Deutschkurse und eine Ausbildung zur Heimhilfe anbieten. „Wenn die Eignung dafür vorliegt, ist nach einer Phase als Heimhilfe in einer unserer Pflege-Einrichtungen eine Weiterqualifizierung zur Pflegeassistenz möglich“, sagt Anton Kellner, Vorstandschef der Senecura-Gruppe, zum KURIER. Im Gesundheits- und Pflegesektor ist der Personalbedarf derzeit besonders hoch.

Hohe IT-Kompetenz

Wegen der guten technisch-akademischen Ausbildung sind vor allem ukrainische IT-Fachkräfte in ganz Europa begehrt. „Das Land hat sich zu einem wichtigen IT-Standort entwickelt. Viele westliche Technologiefirmen haben dorthin ihre Programmier-, Forschungs- und Entwicklungsleistungen ausgelagert“, weiß Olga Pindyuk, Arbeitsmarktexpertin beim Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche (WIIW). Um IT-Fachkräfte, darunter viele Frauen, herrsche längst ein „Wettbewerb um die besten Köpfe“.