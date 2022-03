Über 2 Millionen Menschen sind aus der Ukraine geflohen

Mehr als 2 Millionen Menschen sind seit Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine aus der Ukraine geflohen. Das hat die UNO am Dienstag bekannt gegeben. Die meisten Menschen sind in Nachbarländer geflohen. Mehr als die Hälfte von ihnen, über 1,2 Millionen, wurden von Polen aufgenommen. Allein am Montag kamen 141.500 Flüchtlinge nach Polen.

In Ungarn trafen bisher insgesamt rund 180.000 Menschen ein, in Tschechien mehr als 100.000. Die UNO warnt nun davor, dass noch viel mehr Menschen aus der Ukraine flüchten werden, wenn der Krieg weitergeht.

