UN: "Sind nicht in der Lage, Ukrainern angemessen zu helfen"

Die Vereinten Nationen sind momentan angesichts der Millionen Bedürftigen infolge des russischen Angriffskrieges in der Ukraine überfordert. "Wir schaffen es nicht, die heutigen Bedürfnisse der Zivilbevölkerung zu diesem Zeitpunkt zu erfüllen", sagte UNO-Nothilfekoordinator Martin Griffiths am Montag bei einem weiteren Treffen des UNO-Sicherheitsrates. Bei der Sitzung handelt es sich um die siebente Dringlichkeitssitzung des mächtigsten UNO-Gremiums innerhalb von zwei Wochen.

Freie Wahl bei Fluchtziel

Griffiths forderte bei der Sitzung in New York angesichts der hohen Zahl an unbeteiligten Opfern den Schutz von Zivilisten. Es müsse bei den Kämpfen darauf geachtet werden, Zivilisten und zivile Häuser und Infrastrukturen zu schonen. Menschen müssten frei entscheiden können, ob und wohin sie fliehen. Auch müsse die sichere Lieferung von Hilfsgütern sichergestellt werden und eine permanente, stabile Kommunikation zwischen UNO-Helfern und den Konfliktparteien sichergestellt werden.