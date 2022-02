Arbeitsmarkt: Was andere Länder besser machen

Auch die Langzeitarbeitslosigkeit habe man in Schweden besser im Griff als hierzulande. Während in Österreich jeder vierte (in Wien jeder zweite) Arbeitslose länger als ein Jahr auf der Suche ist, ist es in Schweden nur jeder achte. Eine Antwort würde ein Dänisches Modell bieten: "Flexicurity".

Fördern und Fordern

Die Zusammensetzung aus den Worten „Flexibility“ (Flexibilität) und „Security“ (Sicherheit) ist eine Kombination aus staatlicher Unterstützung jener, die ihre Arbeit verlieren und einem niedrigem Kündigungsschutz. Zu Beginn sei die staatliche Unterstützung hoch und zeitlich begrenzt, was den Druck erhöhe, schnell wieder eine neue Stelle anzunehmen.

Länger im Berufsleben bleiben

Ein weiteres Thema, das der Thinktank aufgreift, ist die Beschäftigung für Menschen über 50. In Österreich sind 55 Prozent der 55- bis 64-Jährigen im Berufsleben, in Schweden sind es fast 78 Prozent, in den Niederlanden 71 Prozent. In den Niederlanden löse man das mit dem sogenannten "Experiece-Rating".