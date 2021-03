Corona wirbelt den Lehrstellenmarkt durcheinander

Trotz Corona-Krise werden für das neue Lehrjahr ab Herbst auch heuer wieder österreichweit rund 25.000 Lehranfänger gesucht. Üblicherweise wird ein Drittel davon schon im Frühjahr vergeben. Doch Pandemie-bedingt ist alles anders. Wegen der großen Verunsicherung melden sich nur halb so viele Bewerber wie in den Vorjahren, berichten die Lehrlingsausbildner.

So hat etwa der Baustoffhändler Baumit heuer noch 7 offene Lehrstellen in der Metall-, Elektro- und Prozesstechnik sowie Land- und Baumaschinentechnik zu vergeben. „Wir hoffen, dass wir durch die Schnuppertage aus interessierten Schülern zukünftige Lehrlinge rekrutieren“, sagt Baumit-Geschäftsführer Manfred Tisch. So wie er klagen viele Betriebe, insbesondere im Gewerbe und Handwerk, über Bewerbermangel. Ein Grund sei die große wirtschaftliche Verunsicherung, die Jugendliche eher in die Schulen bleiben lässt. Schnuppertage finden übrigens – mit Tests – weiterhin statt.